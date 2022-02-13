Хаверц прокомментировал победу "Челси" на клубном чемпионате мира

Фото: инстаграм Хаверца\Автор неизвестен

Немецкий хавбек "Челси" Кай Хаверц прокомментировал победу в финале клубного чемпионата мира над "Палмейрасом" (2:1 д.в.) и завоевание трофея.

"Это невероятно. После победы в Лиге чемпионов мы стали чемпионами мира. Звучит круто. Должен быть честен, я нервничал, когда подошёл к точке в дополнительное время. Это большой пенальти. Просто сумасшествие. Хорошо, что мне удалось сохранить спокойствие. Сейчас я очень счастлив.

Я был третьим в списке исполнителей пенальти, но остался на поле один. Мои партнёры по команде оказали мне доверие. В детстве я всегда мечтал об этом. Это потрясающее чувство для меня", - сказал Хаверц.

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