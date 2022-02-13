Хаверц прокомментировал победу "Челси" на клубном чемпионате мира

Теги челсикай хаверцклубный кубок мира фифа

Хаверц прокомментировал победу "Челси" на клубном чемпионате мира

Фото: инстаграм Хаверца\Автор неизвестен

Немецкий хавбек "Челси" Кай Хаверц прокомментировал победу в финале клубного чемпионата мира над "Палмейрасом" (2:1 д.в.) и завоевание трофея.

"Это невероятно. После победы в Лиге чемпионов мы стали чемпионами мира. Звучит круто. Должен быть честен, я нервничал, когда подошёл к точке в дополнительное время. Это большой пенальти. Просто сумасшествие. Хорошо, что мне удалось сохранить спокойствие. Сейчас я очень счастлив.

Я был третьим в списке исполнителей пенальти, но остался на поле один. Мои партнёры по команде оказали мне доверие. В детстве я всегда мечтал об этом. Это потрясающее чувство для меня", - сказал Хаверц.

Также не пропустите: Определен лучший игрок клубного чемпионата мира. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Суарес не забил пенальти впервые за 6 лет

Суарес не забил пенальти впервые за 6 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов