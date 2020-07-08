Хаверц просит "Байер" отпустить его в другой клуб

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Хаверц просит "Байер" отпустить его в другой клуб

Хавбек "Байера" Кай Хаверц, скорее всего, покинет клуб этим летом. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, 21-летний футболист попросил руководство команды отпустить его в другой клуб. Хаверцом интересуется "Челси" и "Реал".

Лондонцы готовы заплатить за полузащитника 100 миллионов евро. Клуб является основным претендентом на игрока.

В текущем сезоне футболист провел 43 матча за "Байер", отметившись 17 голами и 9 ассистами.

Не пропустите: Лидер "Байера" Хаверц еще не определился со своим будущим| http://soccernews.ru
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