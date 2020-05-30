Хаверц - самый результативный игрок топ-5 лиг Европы в 2020 году
Хавбек "Байера" Кай Хаверц является лидером топ-5 лиг Европы по результативности в 2020 году.
Как сообщает OptaJoe, 20-летний игрок в этом году отметился девятью голами и четырьмя ассистами.
Отметим, что Бундеслига пока единственная из топ-5 лиг возобновила чемпионат.
Трансферная стоимость Хаверца оценивается в 81 миллион евро. Игроком интересуются "Барселона", "Манчестер Сити" и "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|Байер Леверкузен
|29
|56
|4
|РБ Лейпциг
|28
|55
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|42
|7
|Хоффенхайм
|28
|39
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Шальке
|28
|37
|10
|Герта
|28
|35
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Аугсбург
|28
|31
|13
|Унион Берлин
|28
|31
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|29
|15
|Майнц 05
|28
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|27
|17
|Вердер Бремен
|27
|22
|18
|Падерборн
|28
|19