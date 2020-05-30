Хаверц - самый результативный игрок топ-5 лиг Европы в 2020 году

Хавбек "Байера" Кай Хаверц является лидером топ-5 лиг Европы по результативности в 2020 году.

Как сообщает OptaJoe, 20-летний игрок в этом году отметился девятью голами и четырьмя ассистами.

Отметим, что Бундеслига пока единственная из топ-5 лиг возобновила чемпионат.

Трансферная стоимость Хаверца оценивается в 81 миллион евро. Игроком интересуются "Барселона", "Манчестер Сити" и "Реал".

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