Хаверц станет игроком "Челси" в ближайшие сутки

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Хаверц станет игроком "Челси" в ближайшие сутки

Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц в ближайшее время станет игроком "Челси".

По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, сделка официально будет оформлена в течение 24 часов.

Сообщается, что "синие" заплатят за немца около 70 миллионов евро плюс бонусы.

Согласно инсайду Sky Sports, Хаверц уже покинул расположение сборной Германии, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с "Челси".

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