Хаверц станет игроком "Челси" в ближайшие сутки
Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц в ближайшее время станет игроком "Челси".
По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, сделка официально будет оформлена в течение 24 часов.
Сообщается, что "синие" заплатят за немца около 70 миллионов евро плюс бонусы.
Согласно инсайду Sky Sports, Хаверц уже покинул расположение сборной Германии, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с "Челси".
Не пропустите: Канте определился со своим будущим. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Аталанта" объявила о трансфере Алексея Миранчука
-
Отец Месси и Ла Лига обменялись письмами
-
Кокорин порассуждал о будущем дебюте за "Спартак"
-
Кумана вышвырнут из “Барселоны” по ходу сезона. Голландский коуч окончательно похоронит свою репутацию
-
Объявлены номинанты на звание лучшего игрока сезона АПЛ по версии футболистов
-
Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о подписании Хедиры и продаже Барриоса
-
3
Депай близок к переходу в "Барселону"
-
"Спартак" потребовал солидарные выплаты за Алексея Миранчука
-
Мутко рассказал о своей мечте, связанной с Моуринью
-
СМИ: Алексей Миранчук пропустит начало сезона в Серии А
-
4
Месси сегодня объявит, что останется в "Барселоне"
-
1
Определён размер призового фонда для победителя Кубка России-2021
-
1
Хаверц станет игроком "Челси" в ближайшие сутки
-
РФС снял с "Динамо" трансферный бан
-
4
Ракитич пообещал найти в "Севилье" место для Месси
-
1
Алексис Санчес хотел уйти из "Манчестер Юнайтед" после первой тренировки
-
1
В 2020 году Дзюба больше половины голов забил с пенальти
-
1
Аршавин прокомментировал победу сборной России над Сербией
-
Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России
-
Коутиньо прервал отпуск ради предсезонки в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18