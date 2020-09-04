Хаверц станет игроком "Челси" в ближайшие сутки

Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц в ближайшее время станет игроком "Челси".

По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, сделка официально будет оформлена в течение 24 часов.

Сообщается, что "синие" заплатят за немца около 70 миллионов евро плюс бонусы.

Согласно инсайду Sky Sports, Хаверц уже покинул расположение сборной Германии, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с "Челси".

Не пропустите: Канте определился со своим будущим. | http://soccernews.ru