Хаверц установил рекорд Бундеслиги

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Хаверц установил рекорд Бундеслиги

Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц стал рекордсменом чемпионата Германии, сообщает Gracenote Live.

Лидер атак "фармацевтов" - первый игрок младше 21 года в истории Бундеслиги, который забил 35 голов в турнире.

Ранее в столь юном возрасте футболистам в немецком первенстве удавалось отличиться не более 34 раз. Таким показателем может похвастаться экс-форвард "Шальке" Клаус Фишер.

Напомним, что Хаверцу исполнится 21 год менее чем через две недели - 11 июня, то есть своё достижение он может ещё улучшить.

Не пропустите: "Байер" в гостях минимально обыграл "Фрайбург" в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
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