Хаверц установил рекорд Бундеслиги
Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц стал рекордсменом чемпионата Германии, сообщает Gracenote Live.
Лидер атак "фармацевтов" - первый игрок младше 21 года в истории Бундеслиги, который забил 35 голов в турнире.
Ранее в столь юном возрасте футболистам в немецком первенстве удавалось отличиться не более 34 раз. Таким показателем может похвастаться экс-форвард "Шальке" Клаус Фишер.
Напомним, что Хаверцу исполнится 21 год менее чем через две недели - 11 июня, то есть своё достижение он может ещё улучшить.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|Байер Леверкузен
|29
|56
|4
|РБ Лейпциг
|28
|55
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|42
|7
|Хоффенхайм
|28
|39
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Шальке
|28
|37
|10
|Герта
|28
|35
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Аугсбург
|28
|31
|13
|Унион Берлин
|28
|31
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|29
|15
|Майнц 05
|28
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|27
|17
|Вердер Бремен
|27
|22
|18
|Падерборн
|28
|19