Хаверц в шаге от перехода в "Челси"
Хавбек "Байера" Кай Хаверц близок к переходу в "Челси".
Как сообщает Sport Bild, 21-летний немец в минувшие выходные уже прошел медосмотр в лондонском клубе.
Ранее сообщалось, что трансфер Хаверца обойдется "Челси" в 80 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов.
В минувшем сезоне Хаверц провел 45 игр, забил 18 голов и отдал 9 ассистов.
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|Бернли
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|Саутгемптон
|27
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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