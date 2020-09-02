Хаверц в шаге от перехода в "Челси"

Хавбек "Байера" Кай Хаверц близок к переходу в "Челси".

Как сообщает Sport Bild, 21-летний немец в минувшие выходные уже прошел медосмотр в лондонском клубе.

Ранее сообщалось, что трансфер Хаверца обойдется "Челси" в 80 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов.

В минувшем сезоне Хаверц провел 45 игр, забил 18 голов и отдал 9 ассистов.

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