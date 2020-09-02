Хаверц в шаге от перехода в "Челси"

Теги челсикай хаверцбайер леверкузентрансферы

Хаверц в шаге от перехода в "Челси"

Хавбек "Байера" Кай Хаверц близок к переходу в "Челси".

Как сообщает Sport Bild, 21-летний немец в минувшие выходные уже прошел медосмотр в лондонском клубе.

Ранее сообщалось, что трансфер Хаверца обойдется "Челси" в 80 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов.

В минувшем сезоне Хаверц провел 45 игр, забил 18 голов и отдал 9 ассистов.

Читайте также: Стал известен размер зарплаты Хаверца в "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС и сборная России поздравили Черчесова с днем рождения

РФС и сборная России поздравили Черчесова с днем рождения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов