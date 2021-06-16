Хаверц высказался о давлении в "Челси"

Фото: инстаграм Хаверца/Автор неизвестен

Футболист сборной Германии и "Челси" Кай Хавертц высказался о давлении, с которым столкнулся, перейдя в лондонский клуб.

"Люди ждали, что я стану новым Криштиану Роналду, но это не происходит так быстро. Все было очень новым, и в начале я действительно не показывал свой лучший футбол.

В "Челси" я попал под давление совершенно иного уровня. Такого не было в "Байере", – сказал Хавертц в интервью Süddeutsche Zeitung.

В прошедшем сезоне футболист провел 27 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

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