Хавертц может перейти в "Барселону"

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Хавертц может перейти в "Барселону"

Атакующий полузащитник "Байера" Кай Хавертц привлёк внимание "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в каталонском клубе остались впечатлены игрой 20-летнего футболиста в прошлом сезоне.

Впрочем, этим летом "фармацевты" вряд ли пойдут на продажу своего лидера, учитывая скорое участие в Лиге Чемпионов.

В минувшем сезоне Хавертц сыграл за "Байер" 42 матча, забил 20 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.

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