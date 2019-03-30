Хавертц прокомментировал информацию об интересе "Баварии"

Хавбек леверкузенского "Байера" Кай Хавертц высказался о слухах, сватающих его в "Баварию".

"У меня контракт с "Байером", поэтому я не переживаю по поводу своего будущего. Сейчас я сосредоточен на своей команде - хочу помочь ей выйти в Лигу Чемпионов. Летом вы узнаете больше", - приводит слова 19-летнего футболиста Sport Bild.

В текущем сезоне Хавертц сыграл за "Байер" 35 матчей, забил 13 голов и сделал 7 ассистов.

Контракт хавбека с "фармацевтами" рассчитан до 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

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