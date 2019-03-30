Хавертц прокомментировал информацию об интересе "Баварии"
Хавбек леверкузенского "Байера" Кай Хавертц высказался о слухах, сватающих его в "Баварию".
"У меня контракт с "Байером", поэтому я не переживаю по поводу своего будущего. Сейчас я сосредоточен на своей команде - хочу помочь ей выйти в Лигу Чемпионов. Летом вы узнаете больше", - приводит слова 19-летнего футболиста Sport Bild.
В текущем сезоне Хавертц сыграл за "Байер" 35 матчей, забил 13 голов и сделал 7 ассистов.
Контракт хавбека с "фармацевтами" рассчитан до 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Вольфсбург
|26
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Хоффенхайм
|27
|41
|9
|Вердер Бремен
|26
|39
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|26
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|26
|13