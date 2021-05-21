Хаверц прокомментировал свой первый сезон в "Челси"

Фото: инстаграм Хаверца/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Германии и "Челси" Кай Хаверц поделился впечатлениями от первого сезона в Англии.

"Я знаю, что это был тяжелый сезон для меня, не лучший. Но я знал, что потребуется несколько месяцев на адаптацию к лиге, стране. Последние два-три месяца чувствую себя очень уверенно. Хорошо играю, забиваю голы, отдаю голевые передачи. Это я и хочу делать.

Конечно, это был не лучший сезон, но я всегда с нетерпением иду шаг за шагом и стараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде. Я знаю, что могу добиться большего, и надеюсь, что в следующем сезоне у меня все получится", – сказал Хаверц.

В текущем сезоне АПЛ Хаверц сыграл в 26 матчах, в которых сумел забить 4 гола.

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