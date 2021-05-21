Хаверц прокомментировал свой первый сезон в "Челси"

Теги челсикай хаверц

Хаверц прокомментировал свой первый сезон в "Челси"Фото: инстаграм Хаверца/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Германии и "Челси" Кай Хаверц поделился впечатлениями от первого сезона в Англии.

"Я знаю, что это был тяжелый сезон для меня, не лучший. Но я знал, что потребуется несколько месяцев на адаптацию к лиге, стране. Последние два-три месяца чувствую себя очень уверенно. Хорошо играю, забиваю голы, отдаю голевые передачи. Это я и хочу делать. 

Конечно, это был не лучший сезон, но я всегда с нетерпением иду шаг за шагом и стараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде. Я знаю, что могу добиться большего, и надеюсь, что в следующем сезоне у меня все получится", – сказал Хаверц.

В текущем сезоне АПЛ Хаверц сыграл в 26 матчах, в которых сумел забить 4 гола.

Также не пропустите: Дюпин высказался о вратарях сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Николич прокомментировал продление контракта

Николич прокомментировал продление контракта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов