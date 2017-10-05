Хави: "Аргентина может выиграть Чемпионат Мира в России"

Полузащитник катарского "Аль-Садд" Хави высказался о перспективах сборной Аргентины выиграть Чемпионат Мира в России.

"Я думаю, что Аргентина сможет выиграть Чемпионат Мира в следующем году. Это правда, что они находятся в сложной ситуации в южноамериканском отборочном турнире, но мы все можем согласиться с тем, что, если они будут участвовать в Кубке Мира, они станут одним из фаворитов - из-за игроков, которые у них есть, и потому что, я думаю, у них все получится с новым тренером. Все в Испании высоко ценят Сампаоли", - цитирует 37-летнего хавбека sport.es.

Напомним, сегодня Аргентина сыграет против Перу. | soccernews.ru