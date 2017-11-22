Хави: "Аргентина является одним из фаворитов ЧМ-2018 благодаря Месси"

Известный испанский полузащитник Хави оценил шансы команд на успех на Чемпионате Мира-2018.

"Аргентина – один из фаворитов. Так можно сказать про любую команду, в которой играет Месси. Испания, возможно, в последнее время показывала более стабильные результаты, но Аргентина – потенциальный финалист, очень сильная команда в любом случае", - приводят слова Хави российские СМИ.

Напомним, что Аргентина завоевала путевку на мундиаль в последнем туре благодаря хет-трику Месси.

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