Хави: "Барселона" должна была подписать Давида Силву, Крооса и Модрича"

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", назвал игроков, которых следовало подписать "сине-гранатовым".

" Я спрашиваю себя: К ак "Барса" не подписала эти игроков - Силву, Крооса и Модрича. Как "Барса" могла их упустить? Это те игроки, которые полностью соответствуют профилю "Барселоны ", - цитирует 37-летнего хавбека El Pais.

Напомним, Хави оценил уровень игры Мбаппе. | soccernews.ru