Хави: "Барселона" должна была подписать Давида Силву, Крооса и Модрича"

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Хави: "Барселона" должна была подписать Давида Силву, Крооса и Модрича"Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", назвал игроков, которых следовало подписать "сине-гранатовым".

"Я спрашиваю себя: Как "Барса" не подписала эти игроков - СилвуКрооса и МодричаКак "Барса" могла их упустить? Это те игроки, которые полностью соответствуют профилю "Барселоны", - цитирует 37-летнего хавбека El Pais.

Напомним, Хави оценил уровень игры Мбаппе. | soccernews.ru

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