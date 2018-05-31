Хави: "Барселона" годами спит на трансферном рынке и из-за этого несет потери"

Полузащитник катарского "Аль-Садд" Хави высказался о проблемах каталонской "Барселоны", которые не позволяют ей выиграть Лигу Чемпионов.

"Барса" годами спит на трансферном рынке и из-за этого несет потери... Проблема состоит в том, что "Барселона" уснула, и кажется, что она выигрывает трофеи, но в это время другой клуб выигрывает Лигу Чемпионов", - цитирует 38-летнего хавбека AS.

Напомним, "Барселона" определилась с размером своего потенциального предложения по Эриксену. | soccernews.ru