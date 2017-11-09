Хави: "Барселона" и Аргентина не могут допускать, чтобы Месси не касался мяча в течение десяти минут"

Бывший полузащитник каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд" дал характеристику своему экс-партнеру по "сине-гранатовым" Лионелю Месси.

"Люди говорят, что у Лео - специфический характер, очень жесткий и сильный, но нет. Он не так сложен, как думают люди, Лионель Месси - очень простой, обычный человек. Он способен идти в дриблинг, вести игру, играть в пас, совершать убийственные проходы, разрезать передачами линии, исполнять стандартные положения, бить из-за пределов штрафной площади. Он является совершенным футболистом, продолжая при этом прогрессировать.

"Барселона" и Аргентина не могут допустить и десяти минут игры, чтобы Месси не касался мяча, он должен быть задействован в игре. Он должен быть там, где проходит игра, где находится мяч", - цитирует 37-летнего хавбека sport.es.

Напомним, Месси просит включить в новый контракт с "Барселоной" интересный пункт. | soccernews.ru