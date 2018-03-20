Хави: "Барселона" похожа на итоговый экзамен для футболиста"

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Хави: "Барселона" похожа на итоговый экзамен для футболиста"Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", высказался о перспективах вингера "сине-гранатовых" Усмана Дембеле заиграть в своей команде.

"Ему понадобится время. "Барса" похожа на итоговый экзамен для футболиста. Можно сказать, сейчас Дембеле учится в магистратуре, потому что не каждый может заиграть в этом клубе. Почему? Потому что здесь нужно знать в три раза больше, чем выступая за другую команду. "Барса" предпочитает играть на участках поля площадью в 30 квадратных метров.

У Дембеле есть много сильных качеств, он - очень быстр, но здесь у него не будет столько свободного пространства, сколько у него было в Дортмунде или Ренне. Там у него было больше свободного места, поэтому он имел больше времени для принятия решений. Ему нужно будет научиться думать быстрее", - цитирует 38-летнего хавбека goal.com.

Напомним, "Барселона" намерена продлить контракт с Вермаленом. | soccernews.ru

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