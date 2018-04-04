Хави близок к завершению карьеры
Хавбек "Аль-Садда" Хави по окончанию сезона может завершить карьеру футболиста.
Как сообщает Sky Sports, испанец после того, как повесит бутсы на гвоздь, планирует стать тренером "Аль-Садда".
Отмечается, что боссы клуба готовы предложить Хави двухлетнее соглашение на должность наставника.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Меатер
|17
|44
|2
|Аль-Шханех
|17
|38
|3
|Аль-Маркия
|16
|33
|4
|Аль-Шамал
|16
|31
|5
|Al Sailiya II
|16
|30
|6
|Al Rayyan II
|16
|29
|7
|Al Gharafa II
|16
|26
|8
|Al Arabi II
|16
|26
|9
|Al Ahli II
|17
|25
|10
|Qatar II
|15
|22
|11
|Al Sadd II
|17
|20
|12
|Al Wakrah II
|17
|17
|13
|Lekhwiya II
|17
|17
|14
|Umm Salal II
|16
|16
|15
|Al Mesaimeer II
|16
|13
|16
|Al Kharitiyath II
|17
|10
|17
|Al Khor II
|15
|8
|18
|El Jaish II
|17
|6