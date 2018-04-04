Хави близок к завершению карьеры

Хавбек "Аль-Садда" Хави по окончанию сезона может завершить карьеру футболиста.

Как сообщает Sky Sports, испанец после того, как повесит бутсы на гвоздь, планирует стать тренером "Аль-Садда".

Отмечается, что боссы клуба готовы предложить Хави двухлетнее соглашение на должность наставника.

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