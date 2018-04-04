Хави близок к завершению карьеры

Теги хавиаль-садд

Хави близок к завершению карьеры

Хавбек "Аль-Садда" Хави по окончанию сезона может завершить карьеру футболиста.

Как сообщает Sky Sports, испанец после того, как повесит бутсы на гвоздь, планирует стать тренером "Аль-Садда".

Отмечается, что боссы клуба готовы предложить Хави двухлетнее соглашение на должность наставника.

Читайте также: Хави стал послом ЧМ-2022. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Меатер 17 44
2 Аль-Шханех 17 38
3 Аль-Маркия 16 33
4 Аль-Шамал 16 31
5 Al Sailiya II 16 30
6 Al Rayyan II 16 29
7 Al Gharafa II 16 26
8 Al Arabi II 16 26
9 Al Ahli II 17 25
10 Qatar II 15 22
11 Al Sadd II 17 20
12 Al Wakrah II 17 17
13 Lekhwiya II 17 17
14 Umm Salal II 16 16
15 Al Mesaimeer II 16 13
16 Al Kharitiyath II 17 10
17 Al Khor II 15 8
18 El Jaish II 17 6
Полная таблица

топ-5 тегов