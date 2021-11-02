Хави будет получать в "Барселоне" меньше, чем в "Аль-Садд"

Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Будущий главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес будет получать в каталонском клубе меньше, чем в "Аль-Садд", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, значительная часть зарплаты будет выплачена только при достижении определенных целей. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

41-летний Хави тренирует "Аль-Садд" с 2019 года. Под его руководством катарский клуб завоевал семь трофеев.

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