Хави: "Бускетс - уникальный футболист, когда тренер объявлял состав на матч, первым делом я искал в нем его имя"

Полузащитник катарского "Аль-Садд" Хави похвалил своего бывшего партнера по средней линии в каталонской "Барселоне" Серхио Бускетса.

"Болельщики могут не оценить или не увидеть все то, что Бускетс делает на поле. Но игроки, которые играют с ним, знают, что он - уникален. Он улучшает все вокруг, он сделал меня лучшим футболистом. Почему? Это очень просто, с ним в составе я мог получать мяч между линиями.

Когда тренер объявлял состав перед матчем, первое, что я всегда делал, это искал в нем Бускетса. Даже если я не начинал игру в старте, а он входил в число первых одиннадцати игроков, я был спокоен, потому что знал, что он гарантирует тактический ум на поле", - цитирует 37-летнего хавбека Squawka.

Напомним, Хави готов возглавить сборную Катара на ЧМ-2022. | soccernews.ru