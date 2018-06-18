Хави: "Бывшие партнеры по "Барселоне" рассказывают о потенциале Дембеле"

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", оценил первый сезон французского вингера Усмана Дембеле в стане "сине-гранатовых".

" Дембеле пришел под большим давлением. Ему нужно дать время, чтобы созреть. "Барса" очень требовательна к таким молодым игрокам. Но из того, что говорят мне бывшие партнеры по команде, его потенциал, его смирение и его трудолюбивый характер играют в его пользу ", - цитирует 38-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, Хави назвал Месси величайшим игроком в истории. | soccernews.ru