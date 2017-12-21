Хави дал оценку потенциальному новичку "Барселоны" Артуру

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", дал оценку потенциальному новичку "сине-гранатовых" Артуру, выступающему за бразильский "Гремио".

" Я не видел его игру в течение 90 минут. Я смог посмотреть только видео, распространенного средствами массовой информации. Я не могу сказать многого о нем, но, если исходить из того, что я увидел, он кажется очень хорошим игроком. Он - невысокого роста, он может играть как Бускетс или как Иньеста ", - цитирует 37-летнего полузащитника AS.

Напомним, Хави похвалил Гвардиолу и "Манчестер Сити". | soccernews.ru