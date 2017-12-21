Хави дал оценку потенциальному новичку "Барселоны" Артуру

Теги хавибарселона

Хави дал оценку потенциальному новичку "Барселоны" АртуруЛегенда каталонской "БарселоныХави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", дал оценку потенциальному новичку "сине-гранатовых" Артуру, выступающему за бразильский "Гремио".

"Я не видел его игру в течение 90 минут. Я смог посмотреть только видео, распространенного средствами массовой информации. Я не могу сказать многого о нем, но, если исходить из того, что я увидел, он кажется очень хорошим игроком. Он - невысокого роста, он может играть как Бускетс или как Иньеста", - цитирует 37-летнего полузащитника AS.

Напомним, Хави похвалил Гвардиолу и "Манчестер Сити". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов