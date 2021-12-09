Хави дал важное обещание президенту "Барселоны"

Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

В "Барселоне" произошли важные события после вылета в Лиге Европы.

Как сообщает журналист Хави Мигель, главный тренер каталонского клуба Хави пообещал президенту клуба Жоану Лапорте, что через год "Барселона" будет на одном уровне с мюнхенской "Баварией" и сделает все возможное, чтобы это произошло.

По информации источника, Лапорта пообещал, в свою очередь, привезти все необходимое подкрепление для скорейшего возвращения в элиту. И тренер, и президент сошлись во мнении, что сейчас "Барселона" не в состоянии бороться с лучшими в Европе.

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