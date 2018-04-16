Хави: "Даже после поражения и ничьи в первых двух матчах при Гвардиоле я сказал, что "Барселона" выиграет трофеи"

Легенда каталонской "Барселоны" Хави рассказал о своем предчувствии, которое появилось у него после начала работы с нынешним наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

" У Гвардиолы были сомнения, когда он начинал в "Барсе". Я помню, что мы начали первый сезон с поражения и ничьи. Но даже после тех первых матчей я сказал своим друзьям и семье: "Если бы вы могли видеть, как мы тренируемся... мы выиграем трофеи ", - цитирует 38-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" намерена отложить переговоры с Умтити по новому контракту. | soccernews.ru