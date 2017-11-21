Хави: "Для "Барселоны" будет хорошо, если Месси проведет в клубе всю карьеру"



Бывший полузащитник "Барселоны" Хави считает, что каталонский клуб обязан сохранить нападающего Лионеля Месси.

"Месси нужна"Барселона", и особенно "Барсе" нужен Месси. Для "Барселоны" будет очень хорошо, если Месси проведёт в клубе всю свою карьеру. Я бы хотел, чтобы он играл за команду вечно. С ним в составе у нас больше шансов на трофеи. Месси - лучший футболист в истории", - приводит слова Хави Goal.com.

Напомним, что нынешний контракт 30-летнего Месси с "Барселоной" истекает летом 2018 года.

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