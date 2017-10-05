Хави: "Если Месси не касается мяча пять минут, нужно доставить ему его, где бы он ни находился"

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Хави: "Если Месси не касается мяча пять минут, нужно доставить ему его, где бы он ни находился"

Экс-игрок "Барселоны" Хави рассказал об игре с Лионелем Месси в одной команде.

"Барселона", и сборная Аргентины не могут позволить себе играть 10 минут, не отдав пас Месси. Он должен быть вовлечен в игру, оказываться в ситуациях, где он может коснуться мяча. В противном случае он злится.

Если Месси не касается мяча пять минут, нужно доставить ему его, где бы он ни находился. Он должен принимать участие в игре" - приводит слова Хави Sport.es.

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