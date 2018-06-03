Хави: "Если поставить Месси в опорную зону, он будет лучшим центральным полузащитником мира"

Полузащитник катарского "Аль-Садд" Хави высоко отозвался об универсализме своего бывшего партнера по каталонской "Барселоне" Лионеля Месси.

"Если поставить Месси в опорную зону, он будет лучшим центральным полузащитником планеты", - приводит слова 38-летнего хавбека Bleacher Report Football.

В завершившемся сезоне Месси забил 45 мячей и сделал 18 результативных передач в 54 матчах за "Барселону".

Напомним, экс-голкипер "Реала" не считает Месси великим. | soccernews.ru