Хави: "Эта ситуация может объединить сборную"

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Хави: "Эта ситуация может объединить сборную"Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", прокомментировал увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании.

"Я не тот человек, чтобы говорить об этой ситуации. Тем не менее, это был не самый идеальный и подходящий момент для такого решения. Но несмотря на это, команда не потеряет своих лидеров - Рамоса, Пике, Иньесту... В команде собраны профессионалы, которые поддерживают в ней очень хорошую атмосферу. Это не самая лучшая ситуация, но в то же время она может объединить игроков", - цитирует 38-летнего хавбека AS.

Напомним, сам Лопетеги также прокомментировал свое увольнение. | soccernews.ru

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