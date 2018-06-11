Хави: "Это будет равный Чемпионат Мира со многими фаворитами на бумаге"

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", поделился ожиданиями от предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Это будет очень равный Чемпионат Мира со многими фаворитами на бумаге. Все команды опасны, это смог доказать Тунис в товарищеской игре против Испании. Все команды много работают и очень хорошо подготовлены. Индивидуальное мастерство игроков будет играть решающую роль в турнире ", - цитирует 38-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Мхитарян назвал фаворитов ЧМ в России. | soccernews.ru