Хави: "Это необъяснимо - "Реал" не играл, но все равно выиграл"

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", высказался по матчу первому матчу 1/8 финала между мадридским "Реалом" и французским ПСЖ.

"Можно считать, что случилась несправедливость, при которой ПСЖ уступил с такой большой разницей для себя, потому что это была игра, которая должна была закончиться со счетом 1:1, 2:2 или 2:1 в пользу парижан. Это необъяснимо - "Реал" не играл, но все равно победил. Я смотрел трансляцию на испанском телевидении с Хорхе Вальдано, и он сказал что-то очень похожее", - цитирует 38-летнего хавбека goal.com.

Напомним, болельщики ПСЖ вывесили баннер в адрес "Реала". | soccernews.ru