Хави Фуэго стал игроком "Вильярреала"

"Вильярреал" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Эспаньола" Хави Фуэго.

Сумма трансфера не разглашается. 34-летний футболист заключил с "жёлтой субмариной" контракт до лета 2020 года.

Фуэго выступал за "Эспаньол" с 2016 года, сыграл 52 матча и забил 1 гол.

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