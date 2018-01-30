Хави Фуэго стал игроком "Вильярреала"

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Хави Фуэго стал игроком "Вильярреала"

"Вильярреал" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Эспаньола" Хави Фуэго.

Сумма трансфера не разглашается. 34-летний футболист заключил с "жёлтой субмариной" контракт до лета 2020 года.

Фуэго выступал за "Эспаньол" с 2016 года, сыграл 52 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: "Барселона" арендовала полузащитника "Вильярреала". | http://soccernews.ru

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