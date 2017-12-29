Хави: "Футбол, который показывает "Манчестер Сити", просто завораживает"
Бывший игрок "Барселоны" Хави высказал свое мнение о "Манчестер Сити".
"Сити" играет как "Барселона", но в этом нет никакого сюрприза. ДНК "Барселоны" им передал Пеп. Футбол, который они показывают, просто завораживает, и команда точно так же хороша в Лиге Чемпионов. За форму футболистов и футбол, в который играет команда, нужно отдать должное именно Пепу. Его команды не просто так бьют рекорды, завоёвывают треблы. Это происходит потому, что Пеп одержим победами. Он сконцентрирован на этом, он ненавидит проигрывать и заражает этим своих игроков.
В прошлом сезоне люди говорили, что он должен приспособиться к стилю АПЛ. Он отказался это делать, и теперь люди говорят, что "Манчестер Сити" демонстрирует лучший футбол, который когда-либо видела Премьер-Лига.
Команды Пепа одерживают победы благодаря командной игре, но даже самые сильные команды нуждаются в футболисте, который будет привносить что-то особенное. В "Барселоне" у нас это было с Месси, у "Сити" же есть Де Брюйне. Каждый раз, когда он оказывается с мячом, ты чувствуешь, что сейчас он сотворит что-то необыкновенное" - приводит слова Хави Mirror.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12