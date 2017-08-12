Хави Гарсия близок к переходу из "Зенита" в "Бетис"

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Хави Гарсия близок к переходу из "Зенита" в "Бетис"Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия уже сегодня станет игроком "Бетиса".

Как информирует AS, в субботу футболист прилетит в Севилью для подписания контракта с испанским клубом.

Стороны подпишут 4-летнее соглашение.

Напомним, что Гарсия стал игроком "Зенита" в 2014 году. С российским клубом он выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Читайте: Агент намекнул на уход Хави Гарсии из "Зенита" | http://soccernews.ru

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