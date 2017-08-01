Хави Гарсия близок к уходу из "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургхави гарсияроберто манчини

Хави Гарсия близок к уходу из "Зенита"Полузащитник питерского "Зенита" Хави Гарсия близок к уходу из своего клуба, информирует Marca.

По сведениям издания, "сине-бело-голубые" после приобретения защитника французского "Лиона" Эмануэля Мамманы готовы расстаться со своим 30-летним хавбеком, которым активно интересуется севильский "Бетис". Уход Гарсии уже был одобрен главным тренером команды Роберто Манчини.

Напомним, Фурсенко назвал аргентинских легионеров "Зенита" будущим команды. | soccernews.ru

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