Хави Гарсия: "Это провал, что мы два года остаемся без игры в Лиге Чемпионов"

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Хави Гарсия: "Это провал, что мы два года остаемся без игры в Лиге Чемпионов"

Хавбек "Зенита" Хави Гарсия поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

"Клуб вкладывает огромные средства и мы обязаны стать чемпионами. Манчини это тренер-победитель, с большим опытом работы. Чемпионат России - сложный турнир, и хорошо, что Манчини с нами.

Это провал, что мы два года остаемся без игры в Лиге Чемпионов. Нам надо измениться, чтобы выйти на новый уровень" - приводит слова Гарсии Record.

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