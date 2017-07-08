Хави Гарсия: "Манчини видит меня на позиции центрбека в "Зените"

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Хави Гарсия: "Манчини видит меня на позиции центрбека в "Зените"

Испанский полузащитник "Зенита" Хави Гарсия заявил, что в следующем сезоне, он, скорее всего будет играть в обороне.

"Я буду выкладываться в любом случае, даже если Мистер поставит меня нападающим. Действительно, он видит меня центрбеком, я тренируюсь вместе с защитниками. Мне эта позиция подходит по духу, в центре защиты я чувствую себя комфортно, так что никаких проблем.

Сейчас Манчини строит новую команду, которая не будет похожа на тот "Зенит", что вы видели в прошлом сезоне. Мы сейчас находимся в процессе трансформации. На этот сезон для нас главная задача - завоевать "золото" РФПЛ и добиваться высоких целей в Европе. Тем не менее наш состав уже достаточно хорош, чтобы претендовать на многое в Лиге Европы", - приводят слова Гарсии российские СМИ.

30-летний Гарсия выступает за "Зенит" с 2014 года, провел за клуб 104 матча и забил 7 голов.

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