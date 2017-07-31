Хави Гарсия может расторгнуть контракт с "Зенитом"

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Хави Гарсия может расторгнуть контракт с "Зенитом"

Хавбек "Зенита" Хави Гарсия намерен покинуть питерский клуб на правах свободного агента.

Как сообщает испанская пресса, 30-летний футболист ведёт переговоры с руководством "сине-бело-голубых" о расторжении контракта, который рассчитан ещё на два года.

Гарсия после ухода из "Зенита" планирует перейти в "Бетис". Андалусийский клуб предлагает опытному полузащитнику четырёхлетнее соглашение с зарплатой 4 миллиона евро за сезон. 

Не пропустите: "Бетис" сделал предложение по Хави Гарсии. | http://soccernews.ru

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