Хави Гарсия: "Не хочу оценивать работу Луческу"

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Хави Гарсия: "Не хочу оценивать работу Луческу"

Хавбек "Зенита" Хави Гарсия прокомментировал работу бывшего тренера клуба Мирчи Луческу.

"В минувшем сезоне мы поняли, что чемпионат России - очень сложный турнир. У нас было много тяжелых матчей, в которых нам порой не слишком везло. Луческу? Я не могу сказать ничего плохого про него. Не хочу оценивать его работу, ведь я пока не тренер, а футболист.

Все ребята знают об успехах и достижениях Манчини, но из игроков "Зенита" только я успел с ним поработать. Мистер - тренер с менталитетом победителя, он всегда хочет быть первым. Думаю, все довольны работой с новым тренером" - приводят слова Гарсии российские СМИ.

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