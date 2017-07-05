Хави Гарсия о возможном переходе в "Бордо": "Не думаю об уходе из "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургбордохави гарсия

Хави Гарсия о возможном переходе в "Бордо": "Не думаю об уходе из "Зенита"Полузащитник питерского "Зенита" Хави Гарсия опроверг информацию о своем возможном уходе из клуба во французский "Бордо".

"Мне не поступало никаких предложений от "Бордо". Сейчас я вообще не думаю об уходе из "Зенита" и хочу продолжать играть здесь", - приводит слова 30-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, "Бордо" близок к заключению арендного соглашения с Йовановичем. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов