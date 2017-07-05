Хави Гарсия о возможном переходе в "Бордо": "Не думаю об уходе из "Зенита"

Полузащитник питерского "Зенита" Хави Гарсия опроверг информацию о своем возможном уходе из клуба во французский "Бордо".

"Мне не поступало никаких предложений от "Бордо". Сейчас я вообще не думаю об уходе из "Зенита" и хочу продолжать играть здесь", - приводит слова 30-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, "Бордо" близок к заключению арендного соглашения с Йовановичем. | soccernews.ru