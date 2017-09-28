Хави Гарсия: "Перейдя в "Бетис", я потерял в деньгах"

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Хави Гарсия: "Перейдя в "Бетис", я потерял в деньгах"Бывший полузащитник питерского "Зенита" Хави Гарсия высказался о своем переходе в севильский "Бетис".

"Перейдя в "Бетис", я потерял в деньгах, но это логично. Когда вы переезжаете в Испанию, то вы уже знаете, что потеряете в финансовом плане, потому что зарплаты в России и здешние сильно разнятся. Но я хочу наслаждаться футболом в Испании, играя за "Бетис", - цитирует 30-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

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