Хави Гарсия: "Я призываю всех отправиться в Россию на чемпионат мира"

Теги хави гарсиябетис

Хави Гарсия: "Я призываю всех отправиться в Россию на чемпионат мира"Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия, поигравший за "Зенит", обратился к болельщикам с призывом приехать в Россию на ЧМ-2018.

"В России любят футбол. Санкт-Петербург – великолепный город, а "Зенит" — лучший клуб страны. Болельщики поддерживали меня и в хорошие, и в плохие времена. Я всегда чувствовал тёплое отношение к себе.

В Испании люди стремятся провести отпуск на пляже, но я призываю всех отправиться в Россию на Чемпионат Мира. Он изменит ваше представление об этой стране. Турнир станет историческим моментом для России. Там уже построили великолепные стадионы, чтобы провести невероятный чемпионат", — передает слова Гарсии Reuters.

Читайте: "Бетис" теряет Хави Гарсию  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов