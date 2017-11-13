Хави Гарсия: "Я призываю всех отправиться в Россию на чемпионат мира"

Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия, поигравший за "Зенит", обратился к болельщикам с призывом приехать в Россию на ЧМ-2018.

"В России любят футбол. Санкт-Петербург – великолепный город, а "Зенит" — лучший клуб страны. Болельщики поддерживали меня и в хорошие, и в плохие времена. Я всегда чувствовал тёплое отношение к себе.

В Испании люди стремятся провести отпуск на пляже, но я призываю всех отправиться в Россию на Чемпионат Мира. Он изменит ваше представление об этой стране. Турнир станет историческим моментом для России. Там уже построили великолепные стадионы, чтобы провести невероятный чемпионат", — передает слова Гарсии Reuters.

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