Хави: "Горетцка хорошо бы вписался в игру "Барселоны"

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Хави: "Горетцка хорошо бы вписался в игру "Барселоны"Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", высказался о возможном переходе полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Леона Горетцки в стан "сине-гранатовых".

"Я видел, как он играет, и я думаю, что он является хорошим игроком. Без сомнения, он мог бы играть за любую команду в мире. Он хорошо вписывался бы в игру "Барсы", - приводит слова Хави sport.es.

Напомним, "Арсенал" рассчитывает заполучить Горетцку бесплатно. | soccernews.ru

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