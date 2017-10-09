Хави готов возглавить сборную Катара на ЧМ-2022

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Хави готов возглавить сборную Катара на ЧМ-2022

Известный испанский футболист Хави Эрнандес заявил, что он готов возглавить сборную Катара на Чемпионате Мира 2022 года.

"Возглавить сборную Катара на ЧМ-2022? Почему нет? Я думаю, было бы здорово возглавить эту команду. Посмотрим. Мне нужен опыт, тренерский штаб и всё остальное. По крайней мере, я знаю катарских футболистов и знаю обстановку. Я здесь, чтобы сделать футбол лучше, чтобы сборная достойно выступила на Чемпионате Мира" - сказал 37-летний игрок.

Отметим, что сейчас Хави выступает за катарский "Аль-Садд".

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