Хави готов возглавить сборную Катара на ЧМ-2022
Известный испанский футболист Хави Эрнандес заявил, что он готов возглавить сборную Катара на Чемпионате Мира 2022 года.
"Возглавить сборную Катара на ЧМ-2022? Почему нет? Я думаю, было бы здорово возглавить эту команду. Посмотрим. Мне нужен опыт, тренерский штаб и всё остальное. По крайней мере, я знаю катарских футболистов и знаю обстановку. Я здесь, чтобы сделать футбол лучше, чтобы сборная достойно выступила на Чемпионате Мира" - сказал 37-летний игрок.
Отметим, что сейчас Хави выступает за катарский "Аль-Садд".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Райян
|26
|62
|2
|Аль-Джайш
|26
|48
|3
|Аль-Садд
|26
|47
|4
|Аль-Шорта
|26
|44
|5
|Умм Салал
|26
|41
|6
|Аль-Ахли
|26
|37
|7
|Аль-Сайлия
|26
|36
|8
|Аль-Араби
|26
|35
|9
|Аль-Гарафа
|26
|34
|10
|Аль-Хор
|26
|33
|11
|Аль-Вакрах
|26
|30
|12
|Аль-Харитийат
|26
|27
|13
|Катар СК
|26
|27
|14
|Месаймеер
|26
|6