Хави хочет сохранить Дембеле в "Барселоне"

Фото соцсети Усмана Дембеле

Наставник "Барселоны" Хави видит в вингере Усмане Дембеле системообразующего игрока своей команды.

В связи с этим тренер "сине-гранатовых" надеется, что француз продлит контракт, истекающий через три месяца.

Хави уже просил руководство каталонского клуба возобновить переговоры с игроком, однако положительного ответа пока не получил.

В текущем сезоне 24-летний Дембеле сыграл за "Барсу" 21 матч, забил 2 гола и сделал 9 ассистов.

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