Хави хочет усилить "Барселону" форвардом "Аль-Садда"
Фото инстаграм Хави
Главный тренер "Барселоны" Хави желает воссоединиться с нападающим "Аль-Садда" Багдадом Бунеджой.
По информации Sport.es, наставник "сине-гранатовых" просит руководство клуба подписать 29-летнего футболиста зимой.
Рыночная стоимость алжирского форварда оценивается в 6 миллионов евро.
Бунеджа выступает за "Аль-Садд" с 2015 года, сыграл 153 матча, забил 159 голов и сделал 44 ассиста.
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