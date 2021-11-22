Хави хочет усилить "Барселону" форвардом "Аль-Садда"

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Хави хочет усилить "Барселону" форвардом "Аль-Садда"

Фото инстаграм Хави

Главный тренер "Барселоны" Хави желает воссоединиться с нападающим "Аль-Садда" Багдадом Бунеджой.

По информации Sport.es, наставник "сине-гранатовых" просит руководство клуба подписать 29-летнего футболиста зимой.

Рыночная стоимость алжирского форварда оценивается в 6 миллионов евро.

Бунеджа выступает за "Аль-Садд" с 2015 года, сыграл 153 матча, забил 159 голов и сделал 44 ассиста.

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