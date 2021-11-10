Хави хочет вернуть Тринкау в "Барселону"

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Хави хочет вернуть Тринкау в "Барселону"

Фото: инстаграм Франсишку Тринкау/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Барселоны" Хави хочет, чтобы клуб вернул из аренды в "Вулверхэмптоне" португальского полузащитника Франсишку Тринкау, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, наставник уверен, что португалец может усилить команду. Проблемой может стать тот факт, что "Вулверхэмптон" арендовал хавбека за шесть миллионов евро на год с правом выкупа. Если "Барселона" разорвет соглашение, то клубу придется вернуть деньги.

В нынешнем сезоне 21-летний Тринкау провел за "Вулверхэмптон" восемь матчей и не отметился результативными действиями.

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