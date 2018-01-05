Хави хочет видеть в "Аль-Садде" одного из лидеров "Баварии"

Хавбек "Аль-Садда" Хави хочет, чтобы к клубу присоединился вингер "Баварии" Франк Рибери.

"Рибери - один из лучших футболистов Европы последнего десятилетия, один из лучших игроков в истории Франции. Я бы хотел поиграть с ним в "Аль-Садде", было бы здорово, если бы он перешел сюда.

В Катаре фантастический уровень жизни. Это прекрасная страна, которая идеальна для семейной жизни. Уровень футбола здесь отличается от европейского, но жить здесь так комфортно" - приводит слова Хави твиттер Bayern & Germany.

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