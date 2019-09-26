Хави хочет видеть в "Барселоне" Стерлинга
Кандидат на пост главного тренера "Барселоны" Хави в случае приглашения в каталонский клуб намерен настаивать на покупке вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.
Как сообщает Daily Mail, испанский специалист считает, что стиль "сине-гранатовых" отлично подойдёт лидеру "горожан".
Более того, Хави уверен, что англичанину по силам в будущем стать лучшим игроком мира.
Стоит отметить, что "Барса" может назначить Хави на пост главного тренера в случае увольнения Эрнесто Вальверде.
24-летний Стерлинг в текущем сезоне сыграл за "Сити" 8 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 140 миллионов евро.
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