Хави хочет видеть в "Барселоне" Стерлинга

Теги манчестер ситибарселонахавирахим стерлинг

Хави хочет видеть в "Барселоне" Стерлинга

Кандидат на пост главного тренера "Барселоны" Хави в случае приглашения в каталонский клуб намерен настаивать на покупке вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

Как сообщает Daily Mail, испанский специалист считает, что стиль "сине-гранатовых" отлично подойдёт лидеру "горожан".

Более того, Хави уверен, что англичанину по силам в будущем стать лучшим игроком мира.

Стоит отметить, что "Барса" может назначить Хави на пост главного тренера в случае увольнения Эрнесто Вальверде.

24-летний Стерлинг в текущем сезоне сыграл за "Сити" 8 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 140 миллионов евро.

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