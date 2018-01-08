Хави: "Хотел бы увидеть Мбаппе против такой защиты, как у "Атлетико"
Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", оценил уровень игры форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе.
"Мбаппе должен улучшить многие вещи на уровне понимания игры, потому что, когда он был ребенком, ему не нужно было думать. Он делал разницу за счет своей силы и скорости. Я хотел бы увидеть Мбаппе против защиты, подобной той, которая есть у мадридского "Атлетико", - цитирует 37-летнего хавбека El Pais.
Напомним, президент ПСЖ прокомментировал возможную замену Эмери на Конте или Анчелотти. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11