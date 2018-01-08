Хави: "Хотел бы увидеть Мбаппе против такой защиты, как у "Атлетико"

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", оценил уровень игры форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе.

" Мбаппе должен улучшить многие вещи на уровне понимания игры, потому что, когда он был ребенком, ему не нужно было думать. Он делал разницу за счет своей силы и скорости. Я хотел бы увидеть Мбаппе против защиты, подобной той, которая есть у мадридского "Атлетико ", - цитирует 37-летнего хавбека El Pais.

Напомним, президент ПСЖ прокомментировал возможную замену Эмери на Конте или Анчелотти. | soccernews.ru