Хави: "Хотел бы увидеть Мбаппе против такой защиты, как у "Атлетико"

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Хави: "Хотел бы увидеть Мбаппе против такой защиты, как у "Атлетико"Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", оценил уровень игры форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Мбаппе должен улучшить многие вещи на уровне понимания игры, потому что, когда он был ребенком, ему не нужно было думать. Он делал разницу за счет своей силы и скорости. Я хотел бы увидеть Мбаппе против защиты, подобной той, которая есть у мадридского "Атлетико", - цитирует 37-летнего хавбека El Pais.

Напомним, президент ПСЖ прокомментировал возможную замену Эмери на Конте или Анчелотти. | soccernews.ru

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