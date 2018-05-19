Хави: "Иньеста является примером для всех и в футболе, и в жизни"

Экс-игрок "Барселоны" Хави высказался об уходе Андреса Иньесты из клуба.

"Все остальные игроки останутся в "Барселоне", и команда продолжит побеждать. Понятно, что жизнь в "Барселоне" не остановится, но такие футболисты, как Иньеста - это уникальное явление. Андрес является примером для всех и в футболе, и в жизни" - приводит слова Хави Marca.

Ранее сообщалось, что Иньеста может продолжить карьеру в Китае или Японии.

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