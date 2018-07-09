Хави исключил свою работу со сборной Испании
Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", исключил свою работу со сборной Испании.
"Прежде всего, я не считаю, что готов к этому вызову, во-вторых, у меня нет соответствующей квалификации, в-третьих, это не подходящий момент для моего возвращения в сборную. Я еще не вижу себя тренером, я должен пройти обучение, мне нужно хорошо подготовиться и еще многое сделать. Пока в этом нет смысла", - цитирует 38-летнего хавбека AS.
Напомним, определился наставник, который возглавит сборную Испании. | soccernews.ru
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